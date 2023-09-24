تجنب النوبة القلبية.. 6 أطعمة تحافظ على مستويات الكوليسترول الصحية فى الجسم

كتبت ميرفت رشاد

يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم إلى زيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، يمكن لبعض الأطعمة الغنية بالألياف والدهون الصحية ومضادات الأكسدة أن تخفض مستوى البروتين الدهني منخفض الكثافة، وإليك القائمة، وفقا لما نشره موقع "hindustantimes".

وقالت خبيرة التغذية الهندية لوفنيت باترا: "إن ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم هو عامل خطر رئيسي للإصابة بأمراض القلب يمكنك تقليل هذا الخطر عن طريق دمج بعض الأطعمة في نظامك الغذائي".

وأضافت: إن البقوليات، مثل الفول والعدس والحمص، غنية بالألياف القابلة للذوبان والبروتين النباتي، تشكل الألياف القابلة للذوبان مادة تشبه الهلام في الجهاز الهضمي، حيث ترتبط بالكوليسترول وتطرده بعيدًا عن الجسم، بالإضافة إلى ذلك، تحتوي البقوليات على الستيرولات النباتية، وهي مركبات طبيعية تحاكي بنية الكوليسترول.

وأشارت إلى أن المكسرات تحتوى على وفرة من الدهون الأحادية غير المشبعة، مع اللوز وغيره من الدهون الغنية بالأرجينين، وهو حمض أميني رئيسي يساعد في إنتاج أكسيد النيتريك، مما يساعد في تنظيم ضغط الدم، علاوة على ذلك، تحتوي المكسرات على فيتوسترولس، المشابه للكوليسترول، مما يعيق امتصاصه في الأمعاء، مما يخفض مستويات الكوليسترول بشكل فعال.

وأوضحت أن التفاح يحتوى على مركبات تسمى البوليفينول، والتي قد يكون لها أيضًا تأثير إيجابي على مستويات الكوليسترول.

وتابعت قائلة: إن الأليسين، وهو مركب في الثوم لا يمنح الثوم مفعوله المميز فحسب، بل يساهم أيضًا في إدارة الكوليسترول عن طريق خفض مستويات الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار "LDL".

كما ترتبط الحبوب الكاملة بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب، يوفر الشوفان والشعير البيتا جلوكان، وهي ألياف قابلة للذوبان فعالة جدًا في خفض نسبة الكوليسترول الضار LDL، كما تحتوي الخضراوات الورقية الداكنة، مثل الكرنب والسبانخ، على اللوتين والكاروتينات الأخرى، والتي ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب.