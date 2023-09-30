اليوم السابع
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فقرات عرائس وأغانى فى استقبال تلاميذ مدرسة ناصر الابتدائية بالغربية.. صور

السبت، 30 سبتمبر 2023 08:32 ص
فقرات عرائس وأغانى فى استقبال تلاميذ مدرسة ناصر الابتدائية بالغربية.. صور فقرات العرائس
الغربية ـ مصطفى عادل

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حرصت عدد من المدارس بمحافظة الغربية على ابتكار طريقة مختلفة لاستقبال طلاب الصف الأول الابتدائي في أول أيام الدراسة من العام الدراسي الجديد 2023/2024.
 
ورصدت "اليوم السابع" استقبال مدرسة ناصر الابتدائية التابعة لإدارة غرب المحلة التعليمية، بطريقة جديدة، من خلال فرقة العرائس المتحركة، والبالونات، وتشغيل أغاني الأطفال، لكسر حاجز الرهبة لدي الأطفال، بحضور مني عطا مدير الإدارة التعليمية وعصام سعيد مدير التعليم الابتدائي بالإدارة، تحت إشراف المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية.
 
وتفاعل الأطفال مع الفقرات الترفيهية والرقص مع الأغاني والفقرات الفنية المعروضة.
 
كما تم توزيع البالونات على الأطفال والحلوي لرسم الفرحة على وجوههم في أول يوم دراسي.
 
فقرات-عرائس-وأغانى-أطفال-فى-استقبال-طلاب-مدرسة-ناصر-الابتدائية-بالغربية-(1)
فقرات-عرائس-وأغانى-أطفال-فى-استقبال-طلاب-مدرسة-ناصر-الابتدائية-بالغربية-(1)

فقرات-عرائس-وأغانى-أطفال-فى-استقبال-طلاب-مدرسة-ناصر-الابتدائية-بالغربية-(2)
فقرات-عرائس-وأغانى-أطفال-فى-استقبال-طلاب-مدرسة-ناصر-الابتدائية-بالغربية-(2)

فقرات-عرائس-وأغانى-أطفال-فى-استقبال-طلاب-مدرسة-ناصر-الابتدائية-بالغربية-(3)
فقرات-عرائس-وأغانى-أطفال-فى-استقبال-طلاب-مدرسة-ناصر-الابتدائية-بالغربية-(3)

فقرات-عرائس-وأغانى-أطفال-فى-استقبال-طلاب-مدرسة-ناصر-الابتدائية-بالغربية-(4)
فقرات-عرائس-وأغانى-أطفال-فى-استقبال-طلاب-مدرسة-ناصر-الابتدائية-بالغربية-(4)

فقرات-عرائس-وأغانى-أطفال-فى-استقبال-طلاب-مدرسة-ناصر-الابتدائية-بالغربية-(5)
فقرات-عرائس-وأغانى-أطفال-فى-استقبال-طلاب-مدرسة-ناصر-الابتدائية-بالغربية-(5)

فقرات-عرائس-وأغانى-أطفال-فى-استقبال-طلاب-مدرسة-ناصر-الابتدائية-بالغربية-(6)
فقرات-عرائس-وأغانى-أطفال-فى-استقبال-طلاب-مدرسة-ناصر-الابتدائية-بالغربية-(6)

فقرات-عرائس-وأغانى-أطفال-فى-استقبال-طلاب-مدرسة-ناصر-الابتدائية-بالغربية-(7)
فقرات-عرائس-وأغانى-أطفال-فى-استقبال-طلاب-مدرسة-ناصر-الابتدائية-بالغربية-(7)

 


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