طب بيطرى "الزقازيق" تشارك فى مهرجان الشرقية للخيول العربية فى دورته الـ 27

الشرقية - حمدى عبد العظيم

شاركت كلية الطب البيطرى بجامعة الزقازيق، فى مهرجان الشرقية للخيول العربية فى دورته الـ 27، فى أرض الفروسية بمدينة بلبيس، والذى استمر لمدة ثلاثة أيام من 27 إلى 29 سبتمبر الجارى، بمشاركة أعضاء نوادى الفروسية وأصحاب المزارع ومحبى الخيول العربية الأصيلة واتحاد الشرطة الرياضى، والذى تنظمه المحافظة بحضور د.ممدوح غراب محافظ الشرقية، بالتعاون مع الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية تحت رعاية وزارت السياحة والآثار والشباب والرياضه والثقافه والهيئة العامة المصرية للتنشيط السياحى بأرض الفروسية بمدينة بلبيس.

وجاءت مشاركة الجامعة فى مهرجان المهرجان تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلى رئيس الجامعة والدكتورة جيهان يسرى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتحت إشراف الدكتور عصمت إبراهيم السعيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتنفيذ الدكتور لماح كامل عبد السميع مدير إدارة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بطاقم طبى بيطرى بقيادة الدكتور حسين عبد اللطيف الشيخ مدير عام المستشفى البيطرى ود.محمد عبد الله هيكل والدكتور ابراهيم الشبراوى على استشاريو المستشفى البيطرى وفنى بيطرى سعيد أحمد متولى.

جدير بالذكر أن مشاركة الجامعة تأتى تحت مظلة خدمات جامعة الزقازيق المجتمعية وتفاعلها مع احتفالات المحافظة بمهرجان الخيول العربية الأصيلة وتنشيط السياحة بها، من خلال فريق من الطب البيطرى على أعلى مستوى للفحص وتقديم الإسعافات الأولية لحالات الطوارئ للجياد المشاركة فى مهرجان الشرقية للخيول العربية الـ 27.