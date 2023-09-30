اليوم السابع
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صحة الدقهلية تعلن خطة القوافل العلاجية المجانية خلال شهر أكتوبر

السبت، 30 سبتمبر 2023 01:18 م
صحة الدقهلية تعلن خطة القوافل العلاجية المجانية خلال شهر أكتوبر الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية
الدقهلية _ محمد الحبشي

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أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الدقهلية، خطة القوافل العلاجية، لشهر أكتوبر 2023، والتي تضم مختلف التخصصات الطبية، ويكون الكشف والعلاج خلالها مجانا.
 
وأوضح الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، أن الخطة تتضمن إطلاق 5 قوافل طبية تستمر لمدة يومين في مراكز ميت غمر، وشربين، وبلقاس، وجمصة، مؤكدًا أن اختيار مكان انعقاد القوافل العلاجية يخضع لمعايير أهمها أن تكون من الأماكن الأكثر احتياجا، والأبعد عن المستشفيات الحكومية العامة.
 
وأضاف أن القافلة الطبية ستكون في قرية ميت يعيش بمركز ميت غمر يومي 2 و3 أكتوبر، ويومي 9 و10 بقرية أم الرزق بشربين، ويومي 16 و17 بقرية 49 الدرافيل بمركز بلقاس، ويومي 23 و24 بقرية إصلاح الغيط الكبير بجمصة، ويومي 30 و31 بقرية هلا مركز ميت غمر.
 
يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، وتعليمات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بضرورة توفير كافة احتياجات المرضى من الأدوية والعلاج بالمجان، واستمرار تنظيم القوافل الطبية في مختلف مراكز ومدن المحافظة، والوصول بالخدمة الطبية والرعاية الصحية إلى المواطنين في أماكن إقامتهم، وخاصة بالأماكن النائية والمحرومة، وذلك لتخفيف الأعباء عن كاهلهم.
 
خطة القوافل العلاجية لشهر أكتوبر
خطة القوافل العلاجية لشهر أكتوبر
 
 

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