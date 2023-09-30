صحيفة سعودية: القضية الفلسطينية في صلب أولويات سياسة المملكة منذ تأسيسها

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أكدت صحيفة "الرياض" السعودية، أن القضية الفلسطينية في صلب أولويات السياسة السعودية منذ تأسيسها وحتى الآن، وأن المملكة في مقدمة الدول الداعمة لها على الصّعُد كافة.

وأشارت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم السبت، تحت عنوان (سلام مختلف) - إلى أن مبادرة السلام العربية، التي هي مبادرة سعودية تبنتها الجامعة العربية، أصبحت من مبادئ التفاوض الأساسية في القضية الفلسطينية وما زالت.. موضحة أن كون الحديث يدور حول إقامة علاقات بين المملكة وإسرائيل برعاية أمريكية، فإن الشواهد تدل على موقف سعودي هادئ غير متعجل لإقامة تلك العلاقات حتى يحصل ما تريده المملكة من ملفات عدة تصب في مصلحتها ومصلحة القضايا التي تتبناها ولها منها مواقف ثابتة.

ولفتت الصحيفة إلى أن التفاوض على إقامة علاقات مع إسرائيل سيمر بمراحل مع وجود مسار آخر يتمثل في تهيئة الأرضية المناسبة؛ ليكون الاتفاق مبنيا على أسس واضحة، ويعرف كل طرف ما له وما عليه حال إتمامه.