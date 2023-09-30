شركات البورصة توزع 25.9 مليار جنيه أرباحًا نقدية على المساهمين خلال 9 شهور

كتب هانى الحوتى

كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعي، عن توزيع الشركات المدرجة أرباحًا نقدية بلغت 25.9 مليار جنيه خلال أول 9 شهور من عام 2023، موزعة بين 1.105 مليار جنيه خلال يناير، و2.304 مليار جنيه خلال فبراير، و1.996 مليار جنيه خلال مارس، و11.733 مليار جنيه خلال أبريل، و7.335 مليار جنيه خلال مايو، و583 مليون جنيه خلال يونيو، و217 مليون جنيه خلال يوليو، و307 ملايين جنيه خلال أغسطس، و310 مليون جنيه خلال سبتمبر.

وصرفت شركتا مصر للأسمنت-قنا، ومصر للأسواق الحرة، كوبون نقدي بقيمة 0.75 جنيه للأولى، و2.732 جنيه للثانية.

وكانت 49 شركة بالبورصة قد صرفت كوبونات على المساهمين، وهم: المهندس للتأمين، وجلاكسو سميثكلاين، والقناة للتوكيلات الملاحية، والتوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، والعربية للأسمنت، والقاهرة للخدمات التعليمية، وأوراسكوم كونستراكشون بي أل سي، وعبور لاند للصناعات الغذائية، وفيركيم مصر للأسمدة والكيماويات، والبنك التجاري الدولي (مصر)، وبنك فيصل الإسلامي المصري بالجنيه، وغاز مصر، والمصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)، وسماد مصر (ايجيفرت)، وكونتكت المالية القابضة، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا.

كما صرفت شركات التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، والقابضة المصرية الكويتية بالجنيه، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، والمالية والصناعية المصرية، وكفر الزيات للمبيدات والكيماويات، والعز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، والمصرية للاتصالات، وبنك التعمير والإسكان، والمصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات، وماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال، الصناعات الغذائية العربية-دومتي، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، وإيديتا للصناعات الغذائية، مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، والمصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، وسماد مصر (ايجيفرت).

وضمت القائمة: النساجون الشرقيون للسجاد، وسيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، والمصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، ومدينة نصر للإسكان والتعمير، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، وبي انفستمنتس القابضة، دلتا للإنشاء والتعمير، وجهينة للصناعات الغذائية، والألومنيوم العربية، والدلتا للسكر، ودلتا للإنشاء والتعمير، وبي إنفستمنتس القابضة.

ووزعت شركات البورصة أرباحًا بلغت 36.3 مليار جنيه خلال عام 2022، مقابل 17.5 مليار جنيه خلال عام 2021، مقابل 23.7 مليار جنيه خلال عام 2020، مقابل 26.3 مليار جنيه خلال عام 2020، و23.9 مليار جنيه خلال عام 2019، و29.9 مليار جنيه خلال عام 2018، و20.1 مليار جنيه خلال عام 2017، و12.2 مليار جنيه خلال عام 2016.

وتعرف توزيعات الأرباح النقدية، بأنها مقدار ما تدفعه الشركات في توزيعات أرباح الأسهم كل سنة بالنسبة لسعر سهمها.

البورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.