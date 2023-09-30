شاهد كيف يتم تدريب سائقى القطار الخفيف LRT.. فيديو

كتب سيد الخلفاوى

تمتلك الشركة الفرنسية المشغلة للقطار الكهربائى الخفيف LRT غرفة محاكاة توفر أعلى مستوى من التدريب لسائقى القطار، حيث تحرص على تقديم كل الكفاءات والمعدات اللازمة لتطوير منظومة النقل في مصر، ويتم تدريب سائقي القطارات على كل السيناريوهات المحتملة، لضمان قدرتهم على نقل الركاب إلى وجهاتهم بسلام في كافة الظروف المحتملة.

وتوفر الشركة المشغلة للقطار أفضل المعدات والتقنيات العالمية وبرامج التدريب التي تمكن الموظفين من إجادة عملهم والتميز فيه، وتقديم أعلى مستوى أمان لركاب القطار الكهربائى الخفيف.

ويعتبر القطار الكهربائى الخفيف LRT أهم خطوط الربط مع العاصمة الإدارية الجديدة، والأول من نوعه الذى يعمل في مصر، ويهدف المشروع للربط بين القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة، وخدمة المدن العمرانية الجديدة، ويتحرك من محطة عدلى منصور بالسلام، حتى العاصمة الإدارية.

مواعيد القطار الخفيف أيام العمل الرسمية:

- فى الاتجاه من محطة عدلي منصور إلى محطات مدينة الفنون والثقافة ومدينة المعرفة:

-الذروة الصباحية: بدءا من الساعة 6.30 صباحا وحتى التاسعة والنصف 9.30 صباحا.

- الذروة المسائية: بدءا من الساعة 1.15 وحتى الساعة 5.45.

ويتوفر قطار كل 10 دقائق في أوقات الذروة في الاتجاه من محطة عدلي منصور إلى محطات مدينة الفنون والثقافة ومدينة المعرفة.

في الاتجاه العودة إلى محطة عدلي منصور فتكون أوقات الذروة هي:

- صباحا: من الساعة السابعة والربع 7.15 وحتى العاشرة وخمس دقائق 10.05 صباحا.

- مساء: من الساعة الثانية 2.00 مساء حتى الساعة الرابعة وأربعين دقيقة 4.40 مساء.

ويتوفر قطار كل 10 دقائق من محطة مدينة المعرفة في اتجاه محطة عدلى منصور، وقطار كل 30 دقيقة من محطة مدينة الفنون والثقافة في اتجاه محطة عدلي منصور، وقطار كل 10 دقيقة من محطة بدر في اتجاه محطة عدلي منصور.. الخط الساخن للقطار الخفيف 19549.