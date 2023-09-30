اليوم السابع
Ads
السبت، 30 سبتمبر 2023 08:38 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

زراعة كفر الشيخ: حملة لمكافحة القوارض عقب حصاد المحاصيل الصيفية

السبت، 30 سبتمبر 2023 07:51 م
زراعة كفر الشيخ: حملة لمكافحة القوارض عقب حصاد المحاصيل الصيفية بعض المشاركين في الحملة
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظمت مديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، الحملة القومية الشامله، لمكافحة القوارض، بعد حصاد المحاصيل الصيفية بمشاركة 30 جمعية، تابعة لمراكز إدارات محافظة كفر الشيخ، وذلك في اطار توجيهات وزير الزراعة، والدكتور رئيس القطاع، والدكتور أحمد رزق، مدير عام الإدارة المركزيه، لمكافحة الآفات بالوزارة، والمهندس عبد الجواد الشابورى، مدير عام الإدارة العامة لمكافحة القوارض، والدكتور ناجح فوزى، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة كفر الشيخ.

قال الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة، جرت الحملة بإستخدام مبيد فوسفيد الزنك في المساحات الكبيرة، ومبيد اليبت في المساحات الصغيرة، طبقا لتعليمات الإدارة العامة لمكافحة القوارض بالوزارة، وبالتعاون مع للجان المتابعة بالمديرية وإدارة القوارض في تنفيذ التعليمات، موجها الشكر لرؤساء قسم القوارض بالمراكز علي المجهود الكبير في تنفيذ الحملة.

استخدام مبيدات متعددة لمكافحة القوارض
استخدام مبيدات متعددة لمكافحة القوارض

 

المبيدات المستخدمة في مكافحة الفئران
المبيدات المستخدمة في مكافحة الفئران

 

بعض المشاركين في الحملة
بعض المشاركين في الحملة

 

 


كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

وزارة الزراعة

حملة لمكافحة القوارض

مبيدات حشرية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة