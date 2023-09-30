زراعة كفر الشيخ: حملة لمكافحة القوارض عقب حصاد المحاصيل الصيفية

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، الحملة القومية الشامله، لمكافحة القوارض، بعد حصاد المحاصيل الصيفية بمشاركة 30 جمعية، تابعة لمراكز إدارات محافظة كفر الشيخ، وذلك في اطار توجيهات وزير الزراعة، والدكتور رئيس القطاع، والدكتور أحمد رزق، مدير عام الإدارة المركزيه، لمكافحة الآفات بالوزارة، والمهندس عبد الجواد الشابورى، مدير عام الإدارة العامة لمكافحة القوارض، والدكتور ناجح فوزى، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة كفر الشيخ.

قال الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة، جرت الحملة بإستخدام مبيد فوسفيد الزنك في المساحات الكبيرة، ومبيد اليبت في المساحات الصغيرة، طبقا لتعليمات الإدارة العامة لمكافحة القوارض بالوزارة، وبالتعاون مع للجان المتابعة بالمديرية وإدارة القوارض في تنفيذ التعليمات، موجها الشكر لرؤساء قسم القوارض بالمراكز علي المجهود الكبير في تنفيذ الحملة.



استخدام مبيدات متعددة لمكافحة القوارض



المبيدات المستخدمة في مكافحة الفئران