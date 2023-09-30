رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد مجمع الكليات فى أول أيام الدراسة.. صور

الإسكندرية -أحمد الزغبي

تفقد الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الاسكندرية ، اليوم السبت، عدد من كليات مجمع العلوم الإنسانية (المجمع النظرى) سابقًا، لتفقد أول أيام الدراسة في العام الجامعى الجديد 2023/2024 بمرافقة عدد.نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات.

ومن جانبه أكد عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، على عمداء الكليات، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات لاستقبال الطلاب في بداية العام الدراسي الجديد 2023/2024 وتوفير كافة الاحتياجات التي تضمن انتظام سير العملية التعليمية، وكذلك جاهزية المُدرجات والقاعات الدراسية والمعامل والمدن الجامعية، والتأكيد على اتباع كافة معايير السلامة والأمان بجميع المنشآت الجامعية، لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب.

وأنهت جامعة الإسكندرية استعداداتها لاستقبال جميع الطلاب في المعاهد والكليات؛ بعد الانتهاء من أعداد الجداول الدراسية، وكذا تجهيز كافة المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل والمكتبات والعيادات الطبية بداخل جميع الكليات النظرية والعملية، وذلك بتوجيهات من الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية.

كما أنهت جامعة الإسكندرية جميع أعمال التأمين والحماية الخاصة بالحرم الجامعي مع بدء العام الدراسي، مع الاطمئنان على توفير جميع مختلف وسائل السلامة والأمان في كافة المنشآت الجامعية.

وكان رئيس جامعة الإسكندرية، وجه عمداء الكليات، بسرعة إنهاء كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال الطلاب وشدد على ضرورة جاهزية جميع الكليات وحسن استقبال الطلاب، لاسيما الجدد، وذلك منذ اليوم الأول من بدء العام الجامعي الجديد 2023 /2024، اليوم السبت.