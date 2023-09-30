تعرف على تعليمات العام الجامعى الجديد لطلاب تربية رياضية الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

أعلنت كلية التربية الرياضية بنين جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور محمد بلال عميد الكلية عدد من القرارات لكى يلتزم بها طلاب الكلية فى بداية ا لعام الدراسي الجديد 2023/2024 احتراما للتقاليد والقيم والأخلاقيات الجامعية بشكل عام ولشباب التربية الرياضية بشكل خاص .

1- يمنع نهائيا التدخين داخل الكلية.

2- التجول داخل الكلية يكون بالزي الرياضي كامل (بدلة التدريب) ، والحذاء الرياضي.

3- يمنع تغيير الملابس يتم داخل الملاعب .

4- ويمنع نهائيا تغي الملابس في طرقات الكلية.

5- لن يسمح بدخول طالب للكلية مرتدي البنطلونات المشقوقة نهائيا .

6- وللمحافظة على الشكل العام للطالب يمنع نهائيا إطلاق اللحية او الشعر أو رسم الوشم على الجسم .

كما شددت الكلية ان مخالفة تلك التعليمات تسبب المسائلة القانونية كما حذرت الكلية ان تطبيق ذلك من يوم السبت القادم الموافق 30 سبتمبر وسيمنع الدخول من بوابة الكلية من يخالف ذلك .