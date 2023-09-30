اليوم السابع
Ads
السبت، 30 سبتمبر 2023 11:18 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس الوزراء: حققنا إنجازات بكل المقاييس غير مسبوقة لم تحدث من قرون في الدولة

السبت، 30 سبتمبر 2023 10:59 ص
رئيس الوزراء: حققنا إنجازات بكل المقاييس غير مسبوقة لم تحدث من قرون في الدولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى
كتب رامى محيى الدين و محمد عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى خلال مؤتمر حكاية وطن، إن الإنجازات التي قمنا بها إنجازات غير مسبوقة لم تحدث من قرون في هذه الدولة.
 
وأضاف : ونحن في خضم الأزمة العالية وتضخم وارتفاع السلع جعلت كل الدول تعانى، وأصبح لسان حال المواطن المصرى رغم الإنجازات يتساءل "كيف نخرج من هذه الأزمة، ومتى تصبح مصر كدولة مثل دول العالم التي أصبحت في تقدم، ومتى نكون دولة مثل اليابان أو كوريا أو حتى ماليزيا؟"، هذه الدول لم تصل إلى ما وصلت إليه في يوم وليلة.
 
وأكد أن الدول لا تتغير إلا بالوقت والتعب والشغل المستدام، سنغافورة مثلا قعدت أكثر من 20 سنة للوصول إلى ما هي فيه وتعدادها 5 ملايين، وتجاربهم استندت على أن التركيز على التنمية ومشروعات قامت عليها الدولة، وبرنامج وطنى طموح صيغ على يد أبنائها ولم يستعينوا بشركات عالمية، التوسع في البنية التحتية واستثمرت ما بين 20 إلى 40% في بنية تحتية، تحت قيادات لديها رؤية واستمرت الدولة بعد رحيلهم على نفس المنوال والتجربة لا تنتهى في 5 سنوات أو 10 وهذه هي الثوابت الخمسة.
 
ويشهد اليوم الأول جلسات مهمة تركز على محاور الاقتصاد، ويشارك فيها كبار الوزراء، حيث يحضر الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ودكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ودكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وتتناول هذه الجلسات سياسات وبرامج الحكومة في دعم الاقتصاد المصري.
 
أما عن اليوم الثاني، فيشهد جلسات تركز على قطاعات الطاقة والبنية التحتية، ويشارك فيها دكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ويتم خلال هذه الجلسات مناقشة مشروعات قومية كبيرة وجهود تطوير البنية التحتية.
 
بينما يشهد اليوم الثالث والأخير جلسات تركز على مجالات السياسة الخارجية والأمن القومي، ويحضرها سامح شكري وزير الخارجية والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، يتم خلال هذه الجلسات مناقشة قضايا الأمن القومي والعلاقات الدولية.
 
فيما يتعلق بالجلسات المخصصة للعدالة الاجتماعية والصحة تشهد حضور د خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، ود نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي،  وسيتم ختام الفعاليات بجلسة ختامية تجمع كبار المسؤولين لاستعراض نتائج المؤتمر والتوجهات المستقبلية للتنمية في مصر.

السيسي

السيسى

الرئيس السيسي

اخبار الرئيس السيسي

مؤتمر حكاية وطن

حكاية وطن

جلسات مؤتمر حكاية وطن

العاصمة الإدارية

اخبار مؤتمر حكاية وطن

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي يشارك في حكاية وطن

حكايه وطن

اخبار السيسي

كلمة الرئيس السيسي

إنجازات الدولة المصرية

حكايه_وطن

مؤتمرحكايه وطن

موضوعات مؤتمر حكاية وطن

أجندة جلسات مؤتمر حكاية وطن

اجنده حكايه وطن

فعاليات حكايه وطن

فعاليات حكاية وطن

الرئيس السيسى يفتتح حكاية وطن

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر حكاية وطن

مؤتمر حكاية وطن بالعاصمة الإدارية

مشروعات الدولة المصرية

التنمية الاقتصادية في مصر

الرئيس السيسى

أخبار مؤتمر حكاية وطن

كلمة الرئيس السيسى

أخبار الرئيس السيسى

المشاركون في مؤتمر حكاية وطن

حياة كريمة

برنامج تكافل وكرامة

القضاء على فيروس سى

تعمير سيناء

مشروعات الطرق

مشروعات الموانئ

المزارع السمكية

الرمال السوداء

تطوير التعليم

التأمين الصحى

الدعم

محطات تحلية المياه

القضاء على العشوائيات

العلمين الجديدة

اكتشافات البترول

اكتشافات الغاز



الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا عن عظمة المصريين خلال ثورة 30 يونيو

السبت، 30 سبتمبر 2023 10:40 ص

وزراء وسياسيون وشباب وإعلاميون يشاركون فى مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز

السبت، 30 سبتمبر 2023 10:39 ص

بث مباشر.. الرئيس السيسي يشهد فعاليات مؤتمر "حكاية وطن" بالعاصمة الإدارية

السبت، 30 سبتمبر 2023 10:36 ص

بدء فعاليات مؤتمر "حكاية وطن" فى العاصمة الإدارية بحضور الرئيس السيسى

السبت، 30 سبتمبر 2023 10:35 ص

الرئيس السيسي يصل مقر انعقاد مؤتمر "حكاية وطن" بالعاصمة الإدارية

السبت، 30 سبتمبر 2023 10:33 ص

الرئيس السيسي يشهد احتفالية المولد النبوى الشريف

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 05:42 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة