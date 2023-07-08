9 أطعمة ومشروبات تقلل آثار الهبات الساخنة أثناء انقطاع الطمث

كتبت ميرفت رشاد

تعتبر الهبات الساخنة من أكثر الأعراض شيوعًا التي تعاني منها النساء أثناء انقطاع الطمث ، لكن التغييرات في النظام الغذائي ونمط الحياة يمكن أن تساعد في التخفيف من تواترها وكثافتها، يمكن أن يساعد تضمين أطعمة معينة في نظامك الغذائي في تقليل الهبات الساخنة، وإليك القائمة ، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv".

9 أطعمة ومشروبات تساعد في إدارة الهبات الساخنة أثناء انقطاع الطمث: 1. فول الصويا يحتوي فول الصويا على فيتويستروجنز ، وهي مركبات نباتية تحاكي هرمون الاستروجين في الجسم، نظرًا لأن انخفاض مستويات هرمون الاستروجين يساهم في حدوث الهبات الساخنة ، فإن تناول الأطعمة التي تحتوي على فول الصويا مثل حليب الصويا يمكن أن يساعد في تقليل حدوثها. 2. بذور الكتان بذور الكتان غنية بالقشور ، وهو نوع آخر من الاستروجين النباتي، وقد ثبت أن هذه المركبات لها تأثيرات شبيهة بالإستروجين ويمكن أن تساعد في موازنة مستويات الهرمون، ادمج بذور الكتان في نظامك الغذائي عن طريق رشها على الزبادي أو إضافتها إلى العصائر أو المخبوزات.



3. الحبوب الكاملة الحبوب الكاملة مثل الأرز البني والكينوا والشوفان غنية بالفيتامينات والمعادن والألياف، يمكن أن تساعد في استقرار مستويات السكر في الدم وتوفير مصدر ثابت للطاقة ، مما يقلل من احتمالية حدوث الهبات الساخنة الناتجة عن تقلبات السكر في الدم.



4. الفواكه والخضراوات يوفر استهلاك مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة الضرورية ، والتي يمكن أن تساعد في تنظيم مستويات هرمون الاستروجين وتقليل الهبات الساخنة، استهدف اتباع نظام غذائي غني بالألوان ، بما في ذلك الخضار الورقية والتوت والحمضيات والخضروات الصليبية مثل القرنبيط والبروكلي.



5. أسماك المياه الباردة أسماك المياه الباردة مثل السلمون والماكريل والسردين غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية ، والتي لها خصائص مضادة للالتهابات، يمكن أن تساعد هذه الأحماض الدهنية في تخفيف حدة الهبات الساخنة عن طريق تقليل الالتهاب ودعم توازن الهرمونات.



6. المكسرات والبذور تعد المكسرات والبذور مثل اللوز والجوز وبذور عباد الشمس مصادر ممتازة للدهون الصحية ، بما في ذلك أحماض أوميجا 3 الدهنية بالإضافة إلى ذلك ، فهي توفر الفيتامينات والمعادن الأساسية التي تدعم الرفاهية العامة ويمكن أن تساعد في تقليل الهبات الساخنة.



7. شاي الأعشاب تم استخدام أنواع معينة من شاي الأعشاب ، مثل البابونج ، بشكل تقليدي للتخفيف من أعراض انقطاع الطمث، يمكن أن تساعد هذه الأنواع من الشاي في تنظيم مستويات الهرمونات وتعزيز الاسترخاء وتقليل تكرار الهبات الساخنة.



8. الماء من المهم الحفاظ على رطوبة الجسم أثناء انقطاع الطمث ، حيث يمكن أن يؤدي الجفاف إلى تفاقم الهبات الساخنة، يمكن أن يساعد شرب كمية كافية من الماء على مدار اليوم في تنظيم درجة حرارة الجسم وتقليل شدة وتواتر الهبات الساخنة.