خريطة القوافل العلاجية لمبادرة حياة كريمة خلال أكتوبر بقرى البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

حصل اليوم السابع على خريطة القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة بقرى ومدن محافظة البحر الأحمر، والتى يجرى خلالها الكشف الطبى وصرف العلاج، واجراء التحاليل وكذلك الاشعة مجاناً، وتصل تلك القوافل شهريا الى قرى البحر الأحمر البعيدة .

وحسب خطة أكتوبر تنطلق القوافل الأربعاء المقبل من قرية الزعفرانة، التابعة لمدينة رأس غارب، شمال البحر الأحمر، وتستغرق فيها يومين الاربعاء والخميس، الموافقين 4 و 5 من شهر أكتوبر، تتجه من الزعفرانة ناحية الجنوب حيث قرية الحمروين بمدينة القصير وتستغرق فيها يومين الجمعة والسبت 6 و7 اكتوبر .

تتجه بعد ذلك القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة فى عمق الجنوب حيث قريتي رأس حدربه، وادلديت التابعتين للادارة الصحية بالشلاتين، وتستقر فيها يرمى 9 و8 أكتوبر، لاجراء الكشف الطبى على المواطنين هناك، ثم بعدها مدينة حلايب لمدة يومين، وبعد ذلك قرية ابو رماد التابعة لمدينة حلايب .

وتعود القوافل بعد ذلك ناحية الشمال حيث قرى مرسى علم بعد الانتهاء من اجراء الكشف الطبى على اهالى حلايب وابو رماد، حيث تستقر يومى 14 و 15 اكتوبر بقرى حماطه والشيخ الشاذلى التابعتين بمرسى علم، ثم مدينة مرسى علم وتحديدا بمركز صحة الاسرة هناك ايضا لمدة يومين.

وتنتهى القوافل الشهرية التابعة لمبادرة حياة كريمة من اعمالها خلال اكتوبر المقبل بقرية أم الحويطات التابعة لمدينة سفاجا، يومي 19 و18 اكتوبر، ويتم اجراء الكشف فى التخصصات المختلفة وصرف العلاج واجراء الاشعة والتحاليل مجانا، والتحويل للمستشفيات اذا لزم الامر.