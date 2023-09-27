الكشف على 1286 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

نظمت مديرية الصحة بالبحيرة برئاسة الدكتور هاني جميعة قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية كوم الفرج بأبوالمطامير على مدار يومين، تم خلالها الكشف على 1286 مواطنًا مجانا، من خلال وجود 9 عيادات طبية.

وتأتى هذه القافلة فى إطار خطة الدولة وجهود محافظة البحيرة لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والإهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع.

وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة ( عيادتي الباطنة 364 - عيادتي الأطفال 410 - الجراحة 147 - النساء 93 - تنظيم الأسرة 39- العظام 197- الأسنان 54 ).

كما ضمت القافلة معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، وتقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.