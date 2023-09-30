اليوم السابع
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السبت، 30 سبتمبر 2023 02:30 م
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خروج 19 مصابا بحادث تصادم سيارة نقل ومينى باص بينها وحجز 6 آخرين لتلقى العلاج

السبت، 30 سبتمبر 2023 01:50 م
خروج 19 مصابا بحادث تصادم سيارة نقل ومينى باص بينها وحجز 6 آخرين لتلقى العلاج رئيس جامعة بنها يتفقد حالة مصابي طريق شرق الرياح
القليوبية- إبراهيم سالم

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تفقد الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها، اليوم، حالة مصابي طريق شرق الرياح التوفيقي بعد كوبري جمجرة دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، والذى وقع بين سيارتين، وأسفر عن وفاة شخصين وإصابة 25 أخرين، وتم نقلهم إلى المستشفى الجامعى لتلقى العلاج.

واطمأن رئيس الجامعة، خلال جولته على تقديم أوجه الرعاية الطبية والعلاجية للمصابين داخل أقسام الاستقبال والطوارئ والرعاية المركزة.
 
من جانبه أكد الدكتور عمرو جمال مدير الإستقبال بالمستشفى الجامعى، خروج 19 مصاباً بعد تحسن حالتهم الصحية، وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة لهم فيما تم حجز 6 آخرين بالأقسام الداخلية والرعاية المركزة لتلقى العلاج اللازم.
 
 
رئيس جامعة بنها يتفقد حالة مصابي طريق شرق الرياح (1)
رئيس جامعة بنها يتفقد حالة مصابي طريق شرق الرياح (1)

رئيس جامعة بنها يتفقد حالة مصابي طريق شرق الرياح (2)
رئيس جامعة بنها يتفقد حالة مصابي طريق شرق الرياح (2)

رئيس جامعة بنها يتفقد حالة مصابي طريق شرق الرياح (3)
رئيس جامعة بنها يتفقد حالة مصابي طريق شرق الرياح (3)
 

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