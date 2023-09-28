جامعة بنها فى الفئة الثالثة محليا بتصنيف التايمز البريطانى لأفضل جامعات العالم 2024

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، أن تصنيف التايمز البريطاني لمؤسسات التعليم العالي قد أعلن نتيجة إصداره الجديد لعام 2024 لتصنيف الجامعات حول العالم، وأن جامعة بنها قد احتلت الترتيب 1001 - 1200 عالمياً ضمن 2,673 جامعة تم تصنيفها خلال هذا الإصدار بين أكثر من 30 ألف جامعة منتشرة حول العالم، ومحلياً احتلت المركز بالفئة الثالثة مع جامعات عين شمس وبنى سويف والفيوم والمنيا والنيل والسويس وقناة السويس وطنطا وزويل بين 38 جامعة مصرية تم تصنيفها في هذا الإصدار.

وأشار الجيزاوي، إلى أن تصنيف التايمز البريطاني للجامعات قد أجرى تغيرات في المنهجية الخاصة بحساب تأثير الاستشهادات المرجعية (FWCI)، حيث تم تقسيمه إلى ثلاث مقاييس ببليومترية فرعية مصممه لتكون أكثر تمثيلا لجوده مخرجات البحث العلمي، بالإضافة إلى عدد من التغيرات الأخرى التي طرأت على منهجية التصنيف للإصدار الحالي.

وأوضح، أن التصنيف يستند إلى ثلاثة عشر مؤشراً لقياس أداء الجامعات، بحيث يقيم المؤسسة في خمسة محاور هي التدريس والبحث العلمي، والاستشهادات المرجعية، والسمعة الدولية والدخل من الصناعة.

ووجه رئيس الجامعة، التهنئة لأسرة الجامعة من هيئة تدريس وإداريين وطلاب على هذا الإنجاز ودورة في كسب ثقة المجتمع والمستفيدين وتحسين سمعة الجامعة المؤسسية والاكاديمية وعند جهات التوظيف.