اليوم السابع
Ads
السبت، 30 سبتمبر 2023 10:38 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

"حكاية وطن".. 5.4 مليار جنيه دعما للأسر المتضررة من فيروس كورونا

السبت، 30 سبتمبر 2023 09:37 ص
"حكاية وطن".. 5.4 مليار جنيه دعما للأسر المتضررة من فيروس كورونا برنامج "تكافل وكرامة "
كتب ـ مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
على مدار السنوات الماضية اتخذت الدولة العديد من الإجراءات وبرامج الحماية الاجتماعية لدعم الفئات والأسر الأولى بالرعاية إلى جانب التوسع في شبكات الأمان الاجتماعي، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات رئاسية لرفع مستوى المعيشة في القرى المصرية، كما تبنت الدولة الكثير من الجهود التنموية، وقدمت التعويضات وقت الازمات وتقديم 5.4 مليار جنيه   دعما نقديا وغذائيا وعلاجيا للأسر المتضررة من فيروس كورونا، وذلك على مدار عامين بدءا من مارس 2020 وحتى يونيو 2022 وقد استفاد من ذلك الدعم نحو 21 مليون مواطن.
 
برامج الحماية الاجتماعية، بتوجيهات لم تقتصر فقط على صرف الدعم النقدي للأسر الأولى بالرعاية، بل امتدت أيضا لإعفاء أبناء الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة "فى مختلف المراحل التعليمية من دفع مصروفات الدراسة، وتحمل تكلفة التعليم المدرسي، كما يتم أيضا تحمل المصروفات للطلاب غير القادرين وغير الحاصلين على الدعم النقدي بإجمالي 6.6 مليون طالب مدرسي، وكان 74% من المستفيدين من البرنامج سيدات، كما يتم إدراج الأسر المستفيدة من «تكافل وكرامة » إلى خدمات التأمين الصحي وأيضا الاستفادة من منظومة دعم الخبز والسلع التموينية.
 

حكاية وطن

الرئيس السيسى

الأسر المتضررة من فيروس كورونا

دعم الأسر المتضررة

الحماية الاجتماعية

دعم الأسر الأولى بالرعاية



الموضوعات المتعلقة

التضامن: زيادة أعداد المستفيدين من "تكافل وكرامة" لــ 5.2 مليون أسرة

الخميس، 28 سبتمبر 2023 11:47 ص

التضامن توجه بتيسير إجراءات صرف الدعم النقدى "تكافل وكرامة" للأسر المستفيدة

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 03:00 م

مدارس القاهرة تستعد للعام الدراسى.. دخول 38 مدرسة جديدة الخدمة للسيطرة على الكثافات وصيانة 1301.. والمحافظ: دفع المصروفات للطلبة غير القادرين وأسر تكافل وكرامة.. والتشديد على إجراءات الوقاية من الفيروسات.. صور

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 07:00 ص

الدعم النقدى للمستفيدين من "تكافل وكرامة" بعد زيادة الـ15%.. اعرف التفاصيل

الخميس، 21 سبتمبر 2023 01:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة