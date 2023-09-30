حبس متهم بترويج مخدر البودر فى السلام 4 أيام على ذمة التحقيق

أمرت نيابة السلام بحبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة ترويج المخدرات "البودر" وطلبت تحريات المباحث الجنائية فى الواقعة.

البداية كانت بورود معلومات إلى ضباط مباحث قسم شرطة أول السلام تفيد بقيام عاطل مقيم بدائرة القسم "مسجل خطر"، بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال توزيع المواد المخدرة "البودر" متخذا من دائرة القسم مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه أثناء تواجده بدائرة القسم، حيث عثر بحوزته على كمية كبيرة من مخدر البودر، ومبلغ مالى، وفرد خرطوش.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والسلاح النارى بقصد الدفاع.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.