حالة الطقس اليوم السبت 30/9/2023 فى مصر

كتبت – مرام محمد

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت، طقس حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تتوقع الهيئة أن يشهد اليوم شبورة مائية من 4 إلى 7 صباحا على مناطق من السواحل الشمالية قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، وسقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت: القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 29 درجة.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن أنه اعتباراً من غد الأحد الموافق 1 أكتوبر 2023، سيشهد الطقس انخفاضاً في درجات الحرارة على جميع الأنحاء بقيم تتراوح من (4:3 درجة مئوية)، يصاحب ذلك سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد، موضحة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة من يوم غد الأحد وحتى يوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023، وذلك على النحو التالي:

الأحد 1 أكتوبر 2023

-أمطار خفيفة على مناطق السواحل الشمالية والوجه البحري والصحراء الغربية ومدن القناة والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد وأقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة.

-نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة يوم الأحد: القاهرة والوجه البحري العظمى 31 والصغرى 24، والسواحل الشمالية العظمى 29 والصغرى 22، وجنوب سيناء العظمى 38 والصغرى 27، وشمال الصعيد العظمى 34 والصغرى 21، وجنوب الصعيد العظمى 44 والصغرى 28.

الإثنين 2 أكتوبر 2023

-أمطار خفيفة على مناطق السواحل الشمالية والوجه البحري والصحراء الغربية ومدن القناة وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

-نشاط رياح على مناطق مكن السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة يوم الإثنين: القاهرة والوجه البحري العظمى 30 والصغرى 22، والسواحل الشمالية العظمى 28 والصغرى 21، وجنوب سيناء العظمى 36 والصغرى 26، وشمال الصعيد العظمى 31 والصغرى 20، وجنوب الصعيد العظمى 42 والصغرى 27.

الثلاثاء 3 أكتوبر 2023

-أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة على مناطق من سيناء وجنوب الوجه البحري وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة يوم الثلاثاء: القاهرة والوجه البحري العظمى 30 والصغرى 21، والسواحل الشمالية العظمى 28 والصغرى 21، وجنوب سيناء العظمى 36 والصغرى 26، وشمال الصعيد العظمى 32 والصغرى 22، وجنوب الصعيد العظمى 38 والصغرى 26.

الأربعاء 4 أكتوبر 2023

-أمطار خفيفة على مناطق السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة يوم الأربعاء: القاهرة والوجه البحري العظمى 31 والصغرى 21، والسواحل الشمالية العظمى 28 والصغرى 21، وجنوب سيناء العظمى 36 والصغرى 26، وشمال الصعيد العظمى 32 والصغرى 22، وجنوب الصعيد العظمى 39 والصغرى 26