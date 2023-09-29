الأرصاد: طقس غد حار نهارا على القاهرة الكبرى والعظمى بالعاصمة 35 درجة

كتبت – مرام محمد

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غد السبت، طقس حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب سيناء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا شبورة مائية من 4 إلى 7 صباحا على مناطق من السواحل الشمالية قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، وسقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غد السبت: القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 29 درجة.