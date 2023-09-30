جهود مكثفة لكشف غموض العثور على جثة شاب داخل منزله فى المنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

تكثف الاجهزة الامنية بالمنيا ، جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة شاب داخل منزل، بابوقرقاص وتم نقلها إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي تباشر التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن العثور على جثة شاب، داخل منزله بمدينة أبوقرقاص في ظروف غامضة.

وبإنتقال الأجهزة الأمنية ورجال إدارة البحث الجنائي والفحص وإجراء التحريات الأولية، تم العثور على جثة شاب يبلغ من العمر 36 عامًا، صاحب محل، جثة هامدة، داخل منزلة الكائن بمدينة أبوقرقاص.

تم نقل لجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة، وانتداب مفتش الصحة والطب الشرعي لمناظرة الجثة لتحديد ومعرفة أسباب وكيفية حدوث الوفاة.