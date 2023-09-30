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الحملة القومية لتحصين الأغنام والماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة تنطلق غدا بالمنيا

السبت، 30 سبتمبر 2023 03:31 م
الحملة القومية لتحصين الأغنام والماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة تنطلق غدا بالمنيا تحصين الأغنام- أرشيفية
المنيا-حسن عبد الغفار

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أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عن بدء أعمال الحملة القومية لتحصين "الماعز والأغنام" ضد الأمراض المنتشرة، غدا الأحد بجميع قرى ومراكز المحافظة، وذلك حماية للثروة الحيوانية بالمحافظة التي تمثل جزءًا من الأمن الغذائي المصري، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية .
 
وكلف المحافظ مسئولي الوحدات المحلية بالمدن والقرى و الجهات المعنية بتقديم كافة أوجه الدعم لفرق الأطباء البيطريين لضمان تنفيذ الحملة على الوجه الأمثل، موجها مديرية الطب البيطرى بالانتهاء من جميع التجهيزات بالوحدات البيطرية على مستوى مراكز وقرى المحافظة لتنفيذ الحملة من خلال توفير اللقاحات والكوادر البشرية ، مناشدا المربين وأصحاب الماشية بسرعة الاستجابة للفرق البيطرية والالتزام بكافة التعليمات والإرشادات من أجل القضاء على مرض طاعون المجترات الصغيرة، والحفاظ على الثروة الحيوانية.
 

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