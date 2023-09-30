جامعة الزقازيق تجتمع لبحث موضوعات المكتبة المركزية ومكتبات الكليات والمعاهد

الشرقية - حمدى عبد العظيم

عقدت لجنة مكتبات جامعة الزقازيق ، اليوم اجتماعها الدوري تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلى رئيس الجامعة بحضور الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، الدكتور هلال عفيفي أمين عام الجامعة وعميد كلية التجارة ، وعمداء الكليات والمعاهد بالجامعة، فايزه محمد فرحات مدير عام المكتبات ، محمد السيد مدير إدارة المكتبة المركزية وسكرتير اللجنة.

ناقش الاجتماع خلال جلسته الخاصة بكل من: الميزانية المقترحة لشراء كتب والمراجع العلمية بكل الكليات والمعاهد بالجامعة ، واعتماد نتيجة الجرد السنوي للمكتبة المركزية ومكتبات كليات ومعاهد الجامعة، بالإضافة إلي آليات سير العمل المقترحة في المكتبات وسبل تطويرها وتحديثها بهدف تحقيق الاستفادة القصوى منها.

كما وافقت اللجنة على قبول مجموعة من الكتب العلمية المتخصصة المهداة من أكثر من جهة.