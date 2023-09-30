اليوم السابع
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ثقافة الإسماعيلية تحتفل بالمولد النبوى بمركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد

السبت، 30 سبتمبر 2023 02:08 ص
ثقافة الإسماعيلية تحتفل بالمولد النبوى بمركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد جانب من احتفالية المولد النبوي
الإسماعيلية- صبرى غانم

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شهد مركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد ، احتفالية ذكرى المولد النبوي الشريف، والتي نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة وإقليم القناة وسيناء الثقافي من خلال فرع ثقافة الإسماعيلية بالتعاون مع مركز التنمية الشبابية برئاسة نظير لطفي.
 
وبدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ سيد رجب طنطاوى، وقدم بعض الأناشيد والابتهالات خلال الاحتفالية، تلاها ندوة دينية للشيخ  أحمد فؤاد من مديرية الأوقاف بالإسماعيلية، والذى تحدث عن المولد النبوى الشريف وعن اخلاق النبى صلى الله عليه وسلم وكيفية إحياء سنته فى الاحتفال بمولده.
 
كما قدمت فرقة التل الكبير للانشاد الديني التابعة لفرع ثقافة الاسماعيلية  مجموعة من الاناشيد والابتهالات منها المقدمة الي رحاب اليثرب المجموعة، اسامة العريني رايحة فين يا حاجة، المنشد محمد جاد يا عبد فكر يوم في الله ، حسن نجم مدد يانبي، المنشدة رويدا محمد علي نور رسول الله، احمد جاد يا جمال النبي، تدريب الفنان صابر الحداد.
 
واختتم الحفل باسئلة دينية وتوزيع جوائز علي الفائزين بالمسابقة من قبل إدارة المركز.

الاسماعيلية

ثقافة الاسماعيلية

مولد النبى

مركز التنمية الشبابية

محافظة الاسماعيلية



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