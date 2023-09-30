توافد كبير للجالية المصرية بالكويت لتوثيق توكيلات للرئيس السيسى.. صور

كتب محمود راغب

لليوم الرابع على التوالى حشود كبيرة من أبناء الجالية المصرية في الكويت تتوافد على مقر السفارة المصرية، وذلك لتوثيق طلبات لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

وقال نصر مطر منسق حملة مواطن خارج مصر مسؤول الملف السياسي للاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج أن أبناء الجالية المصرية في الكويت قدموا مشهدا مذهلا في الانتماء للوطن من ناحية والإعلان عن دعمهم المطلق للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قائد مسيرة التنمية من ناحية أخرى.

وتوجه منسق حملة مواطن لدعم مصر بالخارج بالشكر لأعضاء الحملة ولأبناء مصر في الكويت على حجم الإقبال الكبير الذي شهدته سفارة جمهورية مصر العربية بالكويت وذلك لتوثيق طلبات ترشح للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وثمّن مطر الجهود التي تبذلها السفارة المصرية لاستقبال هذا الكم الهائل من المواطنين المصريين الراغبين في توثيق توكيلات للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وواصل منسق حملة مواطن لدعم مصر "كن مع الوطن" في الكويت أن أبناء الجالية المصرية هناك ضربوا موعدا مع المجد والفخر بهذا الحشد غير المسبوق في أي دولة أخرى لإعلان دعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسي.