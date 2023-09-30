انطلاق العام الدراسى الجديد فى مدارس البحر الأحمر غدا

البحر الأحمر - عماد عرفة

ينطلق غدا العام الدراسي الجديد بمدارس محافظة البحر الأحمر المختلفة، حيث استعدت مديرية التربية والتعليم بقيادة هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم، والادارات التعليمية المختلفة بكدن المحافظة لاستقبال العام الدراسي الجديد وتوفير المناخ الجيد للطلاب.

وتنفيذا للتعليمات الوزارية للمتابعة الدائمة لجاهزية المدارس والاستعداد التام للعام الدراسي الجديد، تفقد هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم، مجموعة من المدارس لتأكد من جاهزيتها وهي مدرسة الشهيد طيار للتعليم الأساسي، مدرسة السلام الإبتدائية بنين وبنات، مدرسة الأحياء للتعليم الأساسي لمتابعة ورصد جاهزيها لإنطلاق العام الدراسي الجديد الأحد المقبل.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم، أثناء جولته بالمدارس على ضرورة إنضباط المدارس ومواصلة الإستعدادات النهائية وضرورة إلتزام القائمين بالعملية التعليمية بكل الإدارات التعليمية بالجدية والإخلاص والعطاء في العمل وتقدير المسئولية لتوفير المناخ المناسب للطلاب مع بداية الدراسة لتحقيق منتج تعليمي متميز

وأشاد وكيل الوزارة خلال الزيارة بالإستعداد الجيد للمدارس لإستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي. مؤكداً سيادته علي إستمرارية جولاته الميدانية المفاجئة بكل الإدارات التعليمية معربًا عن خالص أمنياته بتحقيق عام دراسي ناجح حافل بالعطاء المثمر متمنيًا كل التوفيق والنجاح لأبنائه الطلاب.