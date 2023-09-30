تليجراف: مؤتمر المحافظين اختبار لفرص ريشى سوناك فى الانتخابات المقبلة

كتبت رباب فتحى

تحت عنوان "ما الذي يتعين على سوناك فعله لتجنب النسيان في الانتخابات المقبلة؟"، قالت صحيفة "تليجراف" البريطانية إن رئيس الوزراء البريطانى عليه أن يثبت التزامه بحل القضايا التي يهتم بها الناخبون في أول خطاب له في مؤتمر الحزب كزعيم.

وأضافت الصحيفة أنه بحلول الوقت الذي سينهي فيه ريشي سوناك خطابه في آخر أيام مؤتمر حزب المحافظين الذى يبدأ الأحد ويستمر حتى الأربعاء ، سيكون لدى أعضاء حزب المحافظين فكرة أفضل بكثير حول ما إذا كان لديه أي فرصة للفوز الانتخابي في عام 2024.

واعتبرت الصحيفة أنه إذا تحدث، كما يخشى البعض، عن فوائد العلم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، فسيعلمون أن هدفه الوحيد هو الحد من الأضرار. أما إذا اختار التمسك بإعادة هيكلة قضية صافي الانبعاثات ووضع سياسات محافظة مناسبة بشأن الجريمة والرعاية الاجتماعية والهجرة والضرائب، فقد يثبت أن لديه ما يكفي من مجازفة بداخله لجذب الناخبين مرة أخرى، مشيرة إلى أن هذا ما أعطى سلفه بوريس جونسون فوزا بأغلبية ساحقة في عام 2019.

وأوضحت "تليجراف" أن هناك شيء واحد مؤكد وهو أن فرص حزب المحافظين للفوز بولاية خامسة غير متوقعة لهذا يعتقد استراتيجيو الحزب أن فرصتهم الوحيدة للنجاح هي إدارة حملة انتخابية على الطراز الرئاسي لسوناك ضد كير ستارمر، زعيم حزب العمال.

وقال أحد مصادر الحزب: "تظهر جميع استطلاعات الرأي باستمرار أن الطريقة الوحيدة للفوز هي جعل الأمر كله يدور حول الزعيمين. إذا كان ريشي مقابل كير، ريشي يفوز. ولكن إذا كان هناك ريشي مقابل حزب العمال، أو حزب المحافظين مقابل حزب العمال، أو كير مقابل حزب المحافظين، فإن حزب العمال يفوز في كل هذه الأمور."

في وقت سابق من هذا الأسبوع كانت هناك دلائل على أن خطوة سوناك الجريئة بشأن التراجع عن الأهداف البيئية الرئيسية وإلغاء أخرى تمامًا قد حرك الأمور لصالحه.

أظهر استطلاع أجرته شركة دلتابول أن تقدم حزب العمال قد انخفض بمقدار الثلث، من 24 نقطة مئوية إلى 16 نقطة مئوية، وقالت شركة استطلاع أخرى، جيه إل بارتنرز، إن السير كير "لا يتمتع بشعبية كبيرة" بين الناخبين المتأرجحين وأن الناخبين الأوسع ما زالوا "متذبذبين" لاختيار زعيم حزب العمال.