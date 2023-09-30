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تكريم ضباط من القوات المسلحة بكلية الدفاع لدول الساحل الخمس

السبت، 30 سبتمبر 2023 10:07 م
تكريم ضباط من القوات المسلحة بكلية الدفاع لدول الساحل الخمس تكريم ضباط من القوات المسلحة بكلية الدفاع لدول الساحل الخمس
كتب زكى القاضى

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فى إطار دعم وتعزيز علاقات التعاون العسكرى بين مصر وأشقائها من الدول الشقيقة والصديقة، وتقديراً لجهود ضباط القوات المسلحة المنتدبين للتدريس بكلية الدفاع لدول الساحل الخمس والتى تتخذ من العاصمة الموريتانية مقراً لها ، قام وزير الدفاع الموريتانى بمنح ستة ضباط مصريين وسام فارس تقديراً لجهودهم ودورهم الفعال فى التدريس وإعداد كادر لكبار الضباط من دول الساحل الأفريقى .
 
 حضر حفل التكريم عدد من ضباط القوات المسلحة المصرية والموريتانية وأعضاء هيئة التدريس بكلية الدفاع لدول الساحل الخمس .
 
 

القوات المسلحه

دول الساحل

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