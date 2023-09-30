تعليم طلاب أولى ابتدائى تحية العلم والنشيد الوطنى فى أول أيام الدراسة بالغربية.. صور

الغربية مصطفى عادل

شهدت مدارس محافظة الغربية قيام مدرسي التربية الرياضية تعليم الأطفال كيفية تحية العلم والنشيد الوطني في أول أيام انطلاق العام الدراسي الجديد 2023/2024.

ونظم المدرسون الأطفال في أرض الطابور بعد استقبالهم بالحلوى والبالونات لرسم الفرحة والسعادة على وجوههم.

ورصد اليوم السابع قيام المدرسين بتعليم الأطفال كيف يقومون بتحية العلم والالتزام في الطابور أثناء تحية العلم.

وتناولت الإذاعة المدرسية كلمة عن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وحب الوطن، في الوقت الذي تجمع فيه اولياء الأمور أمام المدرسة بعد دخول أطفالهم واستلام المدرسين لأطفالهم.