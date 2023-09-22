تعليم الدقهلية: انتهاء التجهيزات لاستقبال 1.6 مليون طالب بالعام الدراسي الجديد

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، الانتهاء من كافة التجهيزات لاستقبال مليون و666 ألف طالب وطالبة في 3875 مدرسة حكومية وتجريبية وخاصة.

وقال ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية و التعليم بالدقهلية ، إنه يتبقى أسبوع على بداية العام الدراسي الجديد، ويتم حاليًا الانتهاء من تسكين الطلاب والانتهاء من طلبات التحويل بين المدارس قبل بدء الدراسة، لتحقيق الاستقرار، موضحًا أن تسكين تلاميذ رياض الأطفال يكون حسب الكثافة المتاحة وسن المتقدمين.

وأصدر شعبان تعليماته لجميع المدارس بمحافظة الدقهلية، بضرورة الالتزام بغرس قيم الولاء والانتماء للوطن، والتأكيد على الثوابت الوطنية من خلال الإذاعة المدرسية بإذاعة الأغاني الوطنية والاحتفال بالسادس من أكتوبر، وضرورة الالتزام بتحية العلم والنشيد الوطني أثناء تابور الصباح بجميع المدارس.

وأصدر وكيل الوزارة تعليماته بالاهتمام بالشكل العام والحضاري للمدارس، والنظافة والتشجير داخل وخارج المدرسة، لافتًا إلى أن يوم الثلاثاء 26 سبتمبر الجاري سيكون لاستقبال تلاميذ مرحلة رياض الأطفال kg1 والصف الأول الابتدائي بجميع مدارس المرحلة الابتدائية، وتعريفهم بفصولهم ومكان تابور الصباح المخصص لهم، ويتم عمل حفلة ويتم تقديم الهدايا والألعاب للتلاميذ لجذبهم للمدرسة.

فيما سيتم استقبال طلاب الصف الأول الإعدادي والأول الثانوي والصف الأول للتعليم الفني يوم الأربعاء 27 سبتمبر، وتعريفهم بالمدرسة وأماكن فصولهم وتابور الصباح، وذلك من الساعة 8 صباحا وحتى 10 صباحا لمدة ساعتين.

وأشار شعبان إلى ضرورة الاهتمام بالأنشطة التربوية وربطها بالمنهج الدراسي، لتسهيل وصول المعلومة للطالب، ويكون دور المعلم مرشدا وموجها، ويكون الطالب محور العملية التعليمية، وتدعيم إطلاق المبادرات.