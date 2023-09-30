بدء تجديد تراخيص السلاح غدا.. اعرف الإجراءات المتبعة للحصول على الرخصة

كتب - محمود عبد الراضى

قال اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية لتراخيص السلاح الأسبق، إنه وفقا لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 يتم تجديد تراخيص السلاح اعتبارا من غد الأحد ، الأول من أكتوبر من السنة الثالثة لإصدار الترخيص وحتى 30 نوفمبر وخلال شهر ديسمبر بعذر.

وأضاف مساعد وزير الداخلية الأسبق يقدم المرخص الترخيص الصادر له والسلاح المرخص له لرفع بصمة السلاح والتأكد من عدم إحداث أى تعديل بالسلاح اوطمس أرقامة او أضافة رقم آخر أو تغير جزء رئيسى فى السلاح مع تقديم ما يثبت عدم زوال المبررات.