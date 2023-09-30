اليوم السابع
Ads
السبت، 30 سبتمبر 2023 05:07 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

بدء تجديد تراخيص السلاح غدا.. اعرف الإجراءات المتبعة للحصول على الرخصة

السبت، 30 سبتمبر 2023 05:00 ص
بدء تجديد تراخيص السلاح غدا.. اعرف الإجراءات المتبعة للحصول على الرخصة اللواء رأفت الشرقاوى
كتب - محمود عبد الراضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية لتراخيص السلاح الأسبق، إنه وفقا لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 يتم تجديد تراخيص السلاح اعتبارا من غد الأحد ، الأول من أكتوبر من السنة الثالثة لإصدار الترخيص وحتى 30 نوفمبر وخلال شهر ديسمبر بعذر.
 
وأضاف مساعد وزير الداخلية الأسبق يقدم المرخص الترخيص الصادر له والسلاح المرخص له لرفع بصمة السلاح والتأكد من عدم إحداث أى تعديل بالسلاح اوطمس أرقامة او أضافة رقم آخر أو تغير جزء رئيسى فى السلاح مع تقديم ما يثبت عدم زوال المبررات.
 
 
 

الداخلية

ترخيص سلاح

سلاح

رخصة سلاح



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة