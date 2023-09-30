بالورود وتوزيع والأعلام.. مدارس دسوق تبدأ الحصص الدراسية والأطفال سعداء

كفر الشيخ- محمد سليمان

انتظمت الدراسة بـ240 مدرسة بقرى ومدن محافظة كفر الشيخ ، واستقبلت المدارس الأطفال بتوزيع الورود والبالونات والهدايا، والألعاب المتعددة، والعرائس المتعددة، بحضور رؤساء المدن ومديري الإدارات التعليمية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف محمد عبدالله، وكيل الوزارة.

وفضل المعلمون بالمدارس بتخصيص الحصة الأولى وعدد من الحصة التالية لها، للاحتفال بالأطفال في أول يوم دراسي، وسط حالة من فرحة الأطفال وساعدتهم,.

وتابع اللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، والدكتور سامح صديق، مدير إدارة دسوق التعليمية، وفتحى يوسف نائب رئيس المدينة، وفريد حلمى، رئيس حى جنوب وقيادات قطاع التعليم بدسوق، والدكتور إيهاب حنسين، مدير إدارة المتابعة بالادارة، ورضا يونس وكيلة المدرسة

قال الدكتور سامح صديق، مدير الإدارة التعليمية، مهمتنا هو انتظام الجميع حرصا على نجاح العملية التعليمة من اليوم الأول، داعيا الله أن يحقق كل ما يتمناه أبنائنا فى العام الجديد، وقدم التهنئة بمناسبة المولد النبوى وبداية العام اللدراسي، وإلى القوات المسلحة والشعب المصري بمناسبة انتصارات اكتوبر

ونقل فتحي يوسف، نائب رئيس المدينة تحيات اللواء جمال نور، محافظ كفر الشيخ، واللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، لفريق العمل بالمدرسة بانتظام العام الدارسى بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد وذكرى المولد النبوي الشريف وانتصارات أكتوبر المجيدة.