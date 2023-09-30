اليوم السابع
Ads
السبت، 30 سبتمبر 2023 08:18 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

انطلاق الدراسة فى 147 مدرسة ببنى سويف اليوم

السبت، 30 سبتمبر 2023 07:00 ص
انطلاق الدراسة فى 147 مدرسة ببنى سويف اليوم طابور الصباح - ارشيفية
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تنطلق الدراسة اليوم السبت  في 147 مدرسة ابتدائي وإعدادي وثانوي على مستوى إدارات بنى سويف  السبعة التعليمية .
 
وأكد محمد عبدالتواب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف،على انتظام الدراسة اليوم السبت فى 147مدرسة  ابتدائي وإعدادي وثانوي  على مستوى المحافظة.
 
وأشار وكيل تعليم بنى سويف إلى أن انتظام  العملية التعليمية بالكامل يوم الأحد في  1300 مدرسة على مستوى المحافظة بمختلف المراحل ، حيث يبلغ إجمالي عدد الطلاب عن 845 ألف طالباً وطالبة من رياض الأطفال والتعليم الأساسي و"ايتدائي/إعدادي" والثانوي العام والفني.
 
 
وأشار محمد عبدالتواب إلى أن إلى إجمالى الطلاب يزيد عن 845 ألف طالب وطالبة فى أكثر من 1300 مدرسة بواقع (504 آلاف و495 تلميذا وتلميذة فى 695 مدرسة ابتدائى، و206 آلاف و612 طالبا فى 453 مدرسة إعدادى، و50 ألفًا فى 91 مدرسة ثانوى عام، و51 ألفًا و507 طلاب فى 32 مدرسة للتعليم الفنى الصناعى، و12 ألفًا فى 6 مدارس للتعليم الزراعى، و23ألفًا و157 طالباُ في17 مدرسة للتعليم التجاري.
 
 

بنى سويف

اخبار مصر

اخبار المحافظات

محافظة بنى سويف

مديرية التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف

مدارس بنى سويف



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة