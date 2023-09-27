اليوم العالمى للسياحة.. زيارة المناطق الأثرية والسياحية فى المنيا مجانا

قال اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، إن المحافظة تحتفل اليوم الأربعاء باليوم العالمى للسياحة والذى يوافق 27 سبتمبر من كل عام، وذلك فى إطار الترويج للمناطق الأثرية بالمحافظة والتعريف بدور المحافظة الثقافى والتاريخى على مر العصور.

وأعلن المحافظ، فتح باب الزيارة للمناطق الأثرية والسياحية بالمجان غدًا أمام الزائرين، بمناسبة يوم السياحة العالمى، مشيرًا إلى أنه تم وضع برنامج بالتنسيق بين إدارة السياحة ومديريتى الشباب والرياضة والثقافة للترويج لتاريخ المحافظة الذى يمتد عبر العصور، حيث يضم برنامج الاحتفال مجموعة من الفعاليات الفنية والرياضية والثقافية أمام مبنى الديوان العام على كورنيش النيل بحضور عدد من الشخصيات العامة والقيادات التنفيذية وبمشاركة الجماهير من أبناء المحافظة.

وأضاف المحافظ، أن المنيا هى ثالث محافظة غنية بآثارها على مستوى الجمهورية بعد محافظتى الجيزة والأقصر فعلى أرضها كانت أول دعوة للتوحيد، وفيها استقرت العذراء مريم والسيد المسيح، واحتضنت أبنائها مسيحيين ومسلمين، لينعم الجميع بالأمن والسلام.

كما تضم العديد من المواقع الأثرية والسياحية الهامة منها منطقة بنى حسن بمركز أبو قرقاص، منطقة تل العمارنة بمركز ديرمواس منطقتى الأشمونين وتونا الجبل بمركز ملوى دير السيدة العذراء بجبل الطير بمركز سمالوط، منطقة شهداء البهنسا بمركز بنى مزار.