اليوم السابع
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"الصحفيين" تعلن تنظيم أولى رحلات العمرة لأعضائها بدعم 10٪ وتقسيط على 6 أشهر

السبت، 30 سبتمبر 2023 05:54 م
"الصحفيين" تعلن تنظيم أولى رحلات العمرة لأعضائها بدعم 10٪ وتقسيط على 6 أشهر حسين الزناتي وكيل نقابة الصحفيين
كتب محمد السيد الشاذلى

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أعلن حسين الزناتى وكيل نقابة الصحفيين، رئيس لجنة الحج والعمرة عن تنظيم النقابة لأولى رحلاتها لموسم العمرة لهذا العام على أن يبدأ التقديم لها من غد الأحد.

وأشار الزناتى إلى أن مجلس النقابة قد وافق فى اجتماعه الأخير بناء على طلب تقدم به للمجلس لدعم رحلات العمرة بنسبة 10٪ لأعضاء النقابة من الصحفيين من السعر المتعاقد عليه بحد أقصى 4 آلاف جنيه على أن يستفيد منها العضو مرة واحدة، إضافة إلى الاستفادة من ميزة التقسيط التى توفرها النقابة فى رحلات العمرة لمدة 6 أشهر.

وذكر حسين الزناتى أن الدعم الذى وافق عليه المجلس يأتى فى إطار دور لتقديم التسهيلات والخدمة المميزة للأعضاء الذى تقدمه للنقابة للزملاء بأقل تكلفة ممكنة.

 


نقابة الصحفيين

الصحفيين

الحج والعمرة

اخبار مصر

حسين الزناتى



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