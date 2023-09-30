السيطرة على حريق بقطعة أرض فضاء بسبب عقب سيجارة فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج برئاسة العميد مدير الإدارة من السيطرة على حريق نشب بقطعة أرض فضاء بدائرة قسم ثان سوهاج بكمية من القمامة ومخلفات الأشجار، وذلك بسبب قيام أحد المارة بإلقاء عقب سيجارة بالأرض أثناء المرور.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من مأمور قسم شرطة ثان سوهاج يفيد بنشوب حريق بدائرة القسم وتمت السيطرة عليه وإخماده بمعرفة قوات الحماية المدنية.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان سوهاج بنشوب حريق بقطعة أرض فضاء دائرة قسم شرطة ثان سوهاج بشارع 15 دائرة القسم حيث تبين نشوب حريق بكمية من القمامة ومخلفات الأشجار داخل قطعة أرض فضاء علي مساحة ثلاثة قراريط تقريباً ملك المدعو مصطفي م م م 71 سنة بالمعاش ومقيم دائرة القسم وتم الدفع بـــ " 2 " سيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده لم ينجم عن ذلك ثمة إصابات.

وبسؤال مالك الأرض أفاد بمضمون ما سبق ورجح أن يكون سبب الحريق إلقاء أحد الماره بقايا سيجارة مشتعلة 00 ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك ونفي الشبهة الجنائية.