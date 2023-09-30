الرعاية الصحية تنظم ندوة توعوية بالأقصر تزامنا مع يوم القلب العالمي.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قدمت الهيئة العامة للرعاية الصحية ، فعاليات ندوة توعوية وإرشادية بمشاركة مرضى القلب وتصلب الشرايين بمحافظة الأقصر، وذلك تحت شعار" احمي قلبك" تزامناً مع يوم القلب العالمي، وأيضاً تزامناً مع احتفالات شهر سبتمبر باليوم العالمي لسلامة وصحة المرضى الذي يحتفل به كل عام في السابع عشر من الشهر، والذي اختير شعاره هذا العام 2023 برعاية منظمة الصحة العالمية بعنوان "إشراك المرضى من أجل سلامتهم" بجانب استهداف يوم القلب العالمي ايضا لهذا العام زيادة التوعية بأمراض القلب.

وقالت الهيئة، فى بيان صحفى، إنه قد شارك أكثر من 70 منتفع من مرضي القلب بالجلسات النقاشية والتوعوية والتي تناولت عدد من المحاور الهامة لتغيير نمط الحياة وحمايتهم من النوبات القلبية، وفق النقاط التالية أهم خمس نصائح للتعايش مع قصور عضلة القلب بطريقة أفضل من خلال تعريف المرضى بمختلف الأعراض وإجراءات السلامة المتخذة، وأهم النصائح لتغيير روتين الحياة وتجنب دخول المستشفى، والخطة اليومية للتحكم في قصور عضلة القلب، وأهم النظم الغذائية المتبعة لتقليل عوامل الخطورة الرئيسية، وقد أبدى الحضور سعادتهم بالمعلومات التثقيفية والتوعوية التي حصلوا عليها نتيجة توفير منصات وفرصة التعبير عن آرائهم ومخاوفهم لأول مرة.

فيما شارك الندوة من الفريق الطبي المتخصص كل من الدكتور زين العابدين عبد اللطيف استشاري ورئيس قسم القلب والقسطرة التداخلية بمجمع الاقصر الدولي، والدكتور محمد زكريا أخصائي القلب والأوعية الدموية بمجمع الاقصر الدولي، والدكتور أحمد مخلوف مشرف ملف التغذية الإكلينيكية للتعليم الطبي المستمر بالهيئة العامة للرعاية الصحية، كما تجدر الإشارة إلي أن أعمال التنسيق والتجهيز للمشاركة المجتمعية التوعوية جاءت بالتعاون بين إدارة التوعية والمبادرات بالهيئة العامة للرعاية الصحية وشركة من أحد الشركات الداعمة لخدمات الوعي الطبي والمجتمعي.