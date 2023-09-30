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الرئيس السيسي: البلاد بتكبر وتنمو بعمل وتضحية وأمانة مش بالكلام

السبت، 30 سبتمبر 2023 10:44 ص
الرئيس السيسي: البلاد بتكبر وتنمو بعمل وتضحية وأمانة مش بالكلام الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

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وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، مؤتمر حكاية وطن بالعاصمة الإدارية الجديدة، وقال الرئيس السيسي: النهارده هنحكى الحكاية بتاعت مصر من 2011 لحد النهارده.. لأن ده مهم أنكم تعرفوا.. هنقولكم من منظور الدولة.. من منظور يعني أيه دولة؟ وكانت بتقابل تحديات كبيرة كانت كفيلة زى ما انهت دول لغاية دول ما وقفتش على حالها، لغاية دلوقتي.. بكرر الكلام ده كتير فالناس بتقول بتكرر الكلام ده كتير ليه؟ .. للتذكرة.
 
أضاف الرئيس السيسي: "علشان قدام ربنا أقوله قلت وكررت بدل المرة 100 مرة .. البلاد ما بتعشى بتنمو وتكبر كده ؟.. ولكن بتكبر وتنمو بعمل وشقا وتضحية وإخلاص وأمانة مش بالكلام".
 

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