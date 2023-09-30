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الرئيس السيسي: الأمة تبنى على البناء والإصلاح لا على الإساءة والتشكيك والهدم

السبت، 30 سبتمبر 2023 12:22 م
الرئيس السيسي: الأمة تبنى على البناء والإصلاح لا على الإساءة والتشكيك والهدم الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، عما أثير حول ازدواج قناة السويس: "الكلام ده كان بيتعمل وأنت مش بس بتحارب إرهاب أنت عندك أبواق.. كذب وافتراء وشائعات شغالة تقدح في كل إجراء ومسار تعمله.. أنت كمان مش محل تقدير من ناسك اللى بتعمل لأجل خاطر ربنا وخاطرهم.. لا ده كمان بيتم الإساءة لك والإساءة إلى مسؤوليك هما وأسرهم.
 
وأضاف الرئيس السيسي خلال كملته في مؤتمر حكاية وطن: "مفيش حاجة بتروح عند ربنا .. كل كلمة كدب وإساءة ليها أجر .. والمسؤول اللي أسئ ليه وبهتان ليه مش هيمشى كده .. بنؤمن بالله هنقف ونتحاسب واللي هيحاسب ربنا اللى لا بيغفل ولا بينام .. وكل تفاصيل المكر والافك على مصر خلال الـ 10 سنوات اللى فاتت امتداد لبناء حالة من عدم الثقة للإنسان المصري تبقا جزء من الشخصية المصرية .. تبقا متشككة غير واثقة في نفسها وبلدها .. بناء فكر وجداني اتعمل خلال 40 و 50 سنة ويعتقدون انهم يقدروا يبنوا امة ولا تبنى الا البناء والإصلاح فقط لا  على الخراب ولا الإساءة ولا بالتشكيك ولا الظلم ولا بالهدم.. لما أقول عمل عمله مسؤول انه منقوص او فاسد بظلمه وبظلم جهده وعمله وبحط على العمل بتاعه تراب".

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