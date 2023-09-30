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الرئيس السيسى: جذب استثمارات القطاع الخاص يقلل الضغط على الدولار

السبت، 30 سبتمبر 2023 05:38 م
الرئيس السيسى: جذب استثمارات القطاع الخاص يقلل الضغط على الدولار الرئيس السيسى
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، لما قولنا قبل كده إننا عايزين إيراداتنا على الأقل تساوى مصروفاتنا، والأولويات إننا نبدأ في قطاع الصناعة.

وأضاف خلال تعقيبه في إحدى جلسات مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز"، :"لكن هل الدولة وبنيتها الأساسية كانت جاهزة نعمل دا ولا لا، هل كان عندنا طاقة الغاز أو الكهرباء متاحة لمشروعات، ممكن إنها تنطلق دلوقتي، بقول في الأول 14 و15 ما كانتش جاهزة، وكان المفروض نجهز الدولة كبنية أساسية لإطلاق تنمية صناعة، هي دي الأمل بالنسبة لنا".

وتابع الرئيس السيسى: "الـ150 قائمة اللي قال عليهم وزيرة التجارة والصناعة، مش محتاجين دراسات جدوى فيهم، ومستعدين نقدم حوافز أكثر كمان من اللي أعلناهم ممكن يوفروا لنا من فواتيرنا 25 مليار دولار، طب لو أنا قدرت في القائمة اللي فيها 150 إني أجذب القطاع الخاص يشتغل فيها سواء مصري أو أجنبي، هيعمل إيه؟ هيخفض لي الفاتورة والضغط على الدولار هيقل".

ويشهد اليوم الأول جلسات مهمة تركز على محاور الاقتصاد، ويشارك فيها كبار الوزراء، حيث يحضر الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ودكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ودكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وتتناول هذه الجلسات سياسات وبرامج الحكومة في دعم الاقتصاد المصري.

أما عن اليوم الثاني، فيشهد جلسات تركز على قطاعات الطاقة والبنية التحتية، ويشارك فيها دكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ويتم خلال هذه الجلسات مناقشة مشروعات قومية كبيرة وجهود تطوير البنية التحتية.

بينما يشهد اليوم الثالث والأخير جلسات تركز على مجالات السياسة الخارجية والأمن القومي، ويحضرها سامح شكري وزير الخارجية والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، يتم خلال هذه الجلسات مناقشة قضايا الأمن القومي والعلاقات الدولية.

فيما يتعلق بالجلسات المخصصة للعدالة الاجتماعية والصحة تشهد حضور د خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، ود نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي،  وسيتم ختام الفعاليات بجلسة ختامية تجمع كبار المسؤولين لاستعراض نتائج المؤتمر والتوجهات المستقبلية للتنمية في مصر.

 


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