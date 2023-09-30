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أبرز تصريحات الرئيس السيسى بمؤتمر حكاية وطن.. صور

السبت، 30 سبتمبر 2023 04:52 م
أبرز تصريحات الرئيس السيسى بمؤتمر حكاية وطن.. صور الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب كامل كامل

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تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، بكلمات بمؤتمر حكاية وطن، تضمنت رسائل هامة للمصريين، لعل أبرزها حديثه عن الدولة المصرية قبل 2011 وحجم الإنجازات التي حدثت في عهده منذ 2014.

نرصد أبرز التصريحات التي جاءت في كلمات الرئيس السيسى كالتالي..

أبرز تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمؤتمر حكاية وطن (1)
أبرز تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمؤتمر حكاية وطن (1)

 

أبرز تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمؤتمر حكاية وطن (2)
أبرز تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمؤتمر حكاية وطن (2)

 

أبرز تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمؤتمر حكاية وطن (3)
أبرز تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمؤتمر حكاية وطن (3)

 

أبرز تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمؤتمر حكاية وطن (4)
أبرز تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمؤتمر حكاية وطن (4)

 

أبرز تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمؤتمر حكاية وطن (5)
أبرز تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمؤتمر حكاية وطن (5)

 

أبرز تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمؤتمر حكاية وطن (6)
أبرز تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمؤتمر حكاية وطن (6)

 

أبرز تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمؤتمر حكاية وطن (7)
أبرز تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمؤتمر حكاية وطن (7)

 

أبرز تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمؤتمر حكاية وطن (8)
أبرز تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمؤتمر حكاية وطن (8)

 

أبرز تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمؤتمر حكاية وطن (9)
أبرز تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمؤتمر حكاية وطن (9)

 

أبرز تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمؤتمر حكاية وطن (10)
أبرز تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمؤتمر حكاية وطن (10)

 

أبرز تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمؤتمر حكاية وطن (11)
أبرز تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمؤتمر حكاية وطن (11)

 

أبرز تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمؤتمر حكاية وطن (12)
أبرز تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمؤتمر حكاية وطن (12)

 

أبرز تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمؤتمر حكاية وطن (13)
أبرز تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمؤتمر حكاية وطن (13)

 

وشهدت قاعة الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، انطلاق مؤتمر "حكاية وطن"وذلك لعرض إنجازات الدولة المصرية في مختلف المجالات.

ويشهد اليوم الأول جلسات مهمة تركز على محاور الاقتصاد، ويشارك فيها كبار الوزراء، حيث يحضر الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ودكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ودكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وتتناول هذه الجلسات سياسات وبرامج الحكومة في دعم الاقتصاد المصري.

أما عن اليوم الثاني، فيشهد جلسات تركز على قطاعات الطاقة والبنية التحتية، ويشارك فيها دكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ويتم خلال هذه الجلسات مناقشة مشروعات قومية كبيرة وجهود تطوير البنية التحتية.

بينما يشهد اليوم الثالث والأخير جلسات تركز على مجالات السياسة الخارجية والأمن القومي، ويحضرها سامح شكري وزير الخارجية والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، يتم خلال هذه الجلسات مناقشة قضايا الأمن القومي والعلاقات الدولية.

فيما يتعلق بالجلسات المخصصة للعدالة الاجتماعية والصحة تشهد حضور د خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، ود نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وسيتم ختام الفعاليات بجلسة ختامية تجمع كبار المسؤولين لاستعراض نتائج المؤتمر والتوجهات المستقبلية للتنمية في مصر.

 

 


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