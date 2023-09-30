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الرئيس السيسى: ازدواج قناة السويس هدفه استعادة ثقة المصريين

السبت، 30 سبتمبر 2023 12:34 م
الرئيس السيسى: ازدواج قناة السويس هدفه استعادة ثقة المصريين الرئيس عبد الفتاح السيسى

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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الهدف من ازدواج قناة السويس استعادة ثقة الناس قائلا: "الفكرة مش إنك تعمل ازدواج فقط علشان تحقق المسار الاقتصادي.. لكن الهدف كان استعادة الثقة في الناس اللى هما بيحاولوا دلوقتي إنهم يهزوكوا فيها".
 
وأضاف الرئيس السيسي خلال كملته في مؤتمر حكاية وطن": افتكروا كنا بنقف على المسرح بنستقبل اسر الشهداء ودموعنا بتنزل على ولادنا انهم ضحوا علشان بلدنا تعيش.. هنبقا جاحدين جدا.. مش جاحدين انه نخلى بالنا منهم .. لا .. احنا نخلي بالنا من اللى هما ضحوا علشانه .. هنبقا جاحدين ان هما قدموا أرواحهم علشانه".

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