اليوم السابع
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البابا تواضروس الثانى يشارك فى مؤتمر "حكاية وطن" بحضور الرئيس السيسى

السبت، 30 سبتمبر 2023 03:59 م
البابا تواضروس الثانى يشارك فى مؤتمر "حكاية وطن" بحضور الرئيس السيسى البابا تواضروس الثانى يشارك في مؤتمر "حكاية وطن
كتب:ـ محمد الأحمدى

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شارك قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، في مؤتمر "حكاية وطن"، الذي انطلق بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من الوزراء، والسياسيين، والشباب والإعلامين وممثلين من جميع فئات المجتمع، وذلك لعرض إنجازات الدولة المصرية في مختلف المجالات.
 
وشهد المؤتمر في يومه الأول جلسات مهمة تركز على محاور الاقتصاد، ويشارك فيها الوزراء والخبراء.
 
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته بمؤتمر حكاية وطن: كل أزمة هتعملها أو تتعمل فيك هيبقى ليها تداعيات وبقول الكلام ده لكل مصري بسيط في الشارع.
 
 

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