الأشجار المثمرة تزين الطرقات بالمنيا.. أبرزها الرمان والبرتقال "صور"

المنيا-حسن عبد الغفار

تشهد الطرقات والمؤسسات تغيرا كبيرا مع مبادرة 100مليون شجرة التى اطلقها رئيس الجمهورية، والتى تقوم بزراعتها الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، سواء فى الطرقات، أو امام المؤسسات الحكومية، وابرز تلك الزراعات زراعة الرمان والبرتقال إلى جانب اشجار الزينة التى يتم زراعتها أمام المؤسسات الحكومية.

قال هشام فايز رئيس مركز مطاى بمحافظة المنيا، أنه يجري إستكمال أعمال تنسيق وزراعة الأشجار بعدد من الطرق الرئيسية بالمدينة، والقرى حيث تم زراعه 42 شجره، وسط الطريق الدائرى في زمام حي شمال بمدينه مطاي ، كما تم قص الحشائش وري حديقه ميدان الشهيد وميدان السلام كما تم ري الأشجار بطريق مصر أسوان ودهان جذوع الأشجار بطريق مصر اسوان الزراعي، وبدائري مطاي .

وأضاف رئيس المركز أن الوحدة المحلية مستمرة في تنفيذ حملات المتابعة الميدانية لتحقيق المستهدف من أعمال خطة المحافظة في تنفيذ أعمال النظافة والتجميل ومتابعة كافة القطاعات على مستوى الخدمات، حرصاً على تحقيق الصالح العام لكافة فئات المواطنين ، ضمن خطة الدولة لمواجهة التغيرات المناخية، بما يسهم في توفير مساحة خضراء والحد من التلوث، وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين وقد تم أيضا تم زراعة 25 شجرة مثمرة رمان وبرتقال ، وسط الطريق الدائرى فى زمام حي شمال بمدينه مطاي.

أما فى مركز سمالوط، قال الدكتور سعيد محمد رئيس المركز، أنه تم زراعة 20 شتلة مثمرة وزينة بالإضافة إلى قص وتهذيب المدخل الجنوبي والمدخل الشمالى لمدينة سمالوط.

ومن ناحيته قال تاج جلال ابو سداح رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص، هناك متابعة مستمرة لاعمال زراعة الأشجار بمركز ومدينة ابوقرقاص تنفيذا لاعمال المبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بزراعة 100 مليون شجرة، وتكثيف جهود إدارة الحدائق في تنفيذ خطة الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابوقرقاص لمواجهة التغيرات المناخية بما يسهم في توفير مساحة خضراء وخفض نسبة الانبعاثات الحرارية والحد من التلوث، وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين في زراعة عدد من شتلات أشجار الزينة والأشجار المثمرة على مستوى المدينة والقري التابعة لها . وأكد رئيس مركز أبوقرقاص ، على استمرار العمل بالزراعة ومتابعة الري لجميع الأشجار بالتنسيق مع إدارة شئون البيئة والحدائق ، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية في الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمركز.

يذكر أن مبادرة 100مليون شجرة، واحدة من المبادرات التى اطلقها رئيس الجمهورية، وكان فى مقدمتها مبادرة حياة كريمة التى تشمل 192قرية، و757تابع لها، بتكلفة حوالى30مليار جنية، ويتم تنفيذها فى 5 مراكز بمحافظة المنيا.



الوحدات المحلية تواصل زراعة الاشجار



رى الاشجار المثمرة



زراعة الاشجار المثمرة



مركز مطاى



