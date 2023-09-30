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الأرصاد: طقس حار على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

السبت، 30 سبتمبر 2023 08:00 ص
الأرصاد: طقس حار على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة حالة الطقس - صورة أرشيفية
كتبت مرام محمد

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت طقسا حارا نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيفا ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب سيناء.

كما تتوقع الهيئة أن يشهد اليوم شبورة مائية من 4 إلى 7 صباحا على مناطق من السواحل الشمالية، قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، وسقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم السبت: القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 23، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 22، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 23، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 27، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 29.


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