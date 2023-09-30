اليوم السابع
Ads
السبت، 30 سبتمبر 2023 07:09 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

اصمدوا.. وحولوا الظروف القاسية إلى منحة..رسائل الرئيس السيسى بمؤتمر حكاية وطن (إنفوجراف)

السبت، 30 سبتمبر 2023 05:59 م
اصمدوا.. وحولوا الظروف القاسية إلى منحة..رسائل الرئيس السيسى بمؤتمر حكاية وطن (إنفوجراف) رسائل الرئيس السيسى خلال مؤتمر حكاية وطن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة إلى الشعب المصري، قائلا: "اصمدوا.. وحولوا الظروف القاسية لمنحة وصدوقني وكل ما تصمدوا كل ما هتعدي.. زي ما عدت أزمة كورونا.. كنت بقول لهم هقفل بيت 5 ملايين أسرة.. أنا بستفيد من الكلام ده بيستدعي موضوعات مهمة". 
 
رسائل الرئيس السيسى خلال جلسة مؤتمر حكاية وطن
رسائل الرئيس السيسى خلال جلسة مؤتمر حكاية وطن

 

رسائل الرئيس السيسى خلال مؤتمر حكاية وطن
رسائل الرئيس السيسى خلال مؤتمر حكاية وطن

 

رسائل الرئيس السيسى
رسائل الرئيس السيسى
 
وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في جلسة "الاقتصاد" ضمن فعاليات جلسة "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "لما بنتكلم عن النمو السكاني.. وبنرددها.. تأثيرها جد خطير.. النهارده يكون فيه نمو سكاني بالشكل ده.. فيه فترة كتبت من ضمن المحاضرة.. المجاعة بتاعت دولة معينة مات 25 مليون من عام 52 لـ عام 68.. ده مش كلامي.. بس إحنا ما يصحش.. وعملوا برنامج الضبط النمو السكاني وأطلقوا الإنجاب من 2017 بعد ما عملوا ونظموا وقدروا يعملوا تنمية".
 

مؤتمر حكاية وطن

مؤتمرحكايه وطن

حكاية_وطن

إنجازات الدولة المصرية

جلسات مؤتمر حكاية وطن

موضوعات مؤتمر حكاية وطن

أجندة جلسات مؤتمر حكاية وطن

اجنده حكايه وطن

فعاليات حكايه وطن

فعاليات حكاية وطن

الرئيس السيسى يفتتح حكاية وطن

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر حكاية وطن

مؤتمر حكاية وطن بالعاصمة الإدارية

مشروعات الدولة المصرية

التنمية الاقتصادية في مصر

الرئيس السيسى

أخبار مؤتمر حكاية وطن

كلمة الرئيس السيسى

أخبار الرئيس السيسى

المشاركون في مؤتمر حكاية وطن

حياة كريمة

برنامج تكافل وكرامة

القضاء على فيروس سى

تعمير سيناء

مشروعات الطرق

مشروعات الموانئ

المزارع السمكية

الرمال السوداء

تطوير التعليم

التأمين الصحى

الدعم

محطات تحلية المياه

القضاء على العشوائيات

العلمين الجديدة

اكتشافات البترول

اكتشافات الغاز



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة