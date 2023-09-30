اصمدوا.. وحولوا الظروف القاسية إلى منحة..رسائل الرئيس السيسى بمؤتمر حكاية وطن (إنفوجراف)

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة إلى الشعب المصري، قائلا: "اصمدوا.. وحولوا الظروف القاسية لمنحة وصدوقني وكل ما تصمدوا كل ما هتعدي.. زي ما عدت أزمة كورونا.. كنت بقول لهم هقفل بيت 5 ملايين أسرة.. أنا بستفيد من الكلام ده بيستدعي موضوعات مهمة".



رسائل الرئيس السيسى خلال جلسة مؤتمر حكاية وطن



رسائل الرئيس السيسى خلال مؤتمر حكاية وطن



رسائل الرئيس السيسى

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في جلسة "الاقتصاد" ضمن فعاليات جلسة "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "لما بنتكلم عن النمو السكاني.. وبنرددها.. تأثيرها جد خطير.. النهارده يكون فيه نمو سكاني بالشكل ده.. فيه فترة كتبت من ضمن المحاضرة.. المجاعة بتاعت دولة معينة مات 25 مليون من عام 52 لـ عام 68.. ده مش كلامي.. بس إحنا ما يصحش.. وعملوا برنامج الضبط النمو السكاني وأطلقوا الإنجاب من 2017 بعد ما عملوا ونظموا وقدروا يعملوا تنمية".