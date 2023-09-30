استشارى تغذية: لانش بوكس صحى لرفع مناعة طفلك مرة فى الأسبوع

إيناس البنا

مع بدء موسم الدراسة الجديد تحرص الكثير من الأمهات على الاهتمام بمحتوى اللانش بوكس اليومى للطفل أثناء اليوم الدراسى، وما يمكن أن يساعد الطفل على زيادة التركيز والانتباه أثناء الدراسة.

ولهذا نعرض فيما يلى جدولا أسبوعيا يمكن إعداده مرة واحدة فى الأسبوع للطفل خلال اليوم المدرسى، ويمكن زيادة عدد مرات تقديمه للطفل فى وجبة الغذاء.

يوضح الدكتور هشام العامرى استشارى التغذية العلاجية – القصر العينى، أن الاهتمام بوجبة الإفطار للطفل أثناء اليوم الدراسى أمر مهم جدا لأنها تعطى الطاقة للجسم باقى اليوم.

وأشار استشارى التغذية العلاجية، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن وجبة الإفطار يجب أن تكون متوازنة ومتكاملة من حيث أنها تحتوى على نشويات معقدة ودهون معتدلة وبروتين، مثلا سندوتش جبنة قليلة الدسم مع زيت زيتون ورشة زعتر، ويمكن أن نزود القيمة بإضافة بيضة مسلوقة مع شرب كوب صغير من الحليب أو كوب عصير.

وعن اللانش بوكس الصحى لرفع المناعة مرة فى الأسبوع، من الأفضل أن يتكون من الفاكهة أو الخضار، حيث يمكن عمل سلطة فواكه من أنواع مختلفة من فاكهة الموسم أو عمل لانش بوكس الخضار السوتيه الذى يرفع بشكل كبير مناعة الجسم مع ضرورة إضافة نصف ليمون عليه لتعزيز القيمة الغذائية للطفل.