اتحاد الغرف: وفد من 150 مستثمرا إيطاليا يشارك فى منتدى أعمال مشترك يوم 12 أكتوبر

كتب - إسلام سعيد

كشف الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية والأورومتوسطية، أنه خلال الأشهر الماضية تم الترويج لزيارة وفد من 150 قيادة من كبرى الشركات الإيطالية في قطاعات السياحة والصحة والصناعات الدوائية والكهرباء والبترول والتي ستأتى لدراسة فرص الاستثمار في مصر، سواء باستثمارات جديدة أو بالشراكة مع القطاع الخاص المصرى. وأشار في بيان له اليوم، إلى أنه سيتم تنظيم منتدى أعمال عالى المستوى يجمع قيادات المال والأعمال من الجانبين يوم 12 أكتوبر القادم يفتتحه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وأنطونيو طايانى نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية إيطاليا بحضور الوزراء المعنيين بالقطاعات من الجانبين ورؤساء الاتحادات. وأوضح علاء عز، أنه عقب الجلسة الافتتاحية التي ستشهد توقيع عدد من الاتفاقيات ومنها تمويل 45 مليون يورو للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، سينقسم المؤتمر إلى ثلاث جلسات قطاعية تجمع الشركات المتخصصة بحضور الوزراء المعنيين ويعقبها لقاءات ثنائية بين الشركات من الجانبين.

وأكد أن الوفد الإيطالى السابق برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الإيطالى والذى التقى برئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء المعنيين قد بدأ في الاستثمار في قطاعات الأمن الغذائي، خاصة مع توافر العديد من الآليات التمويلية والتي تضمنت أكثر من 4 مليارات يورو (40 مليونا لإنشاء الصوامع، و80 مليونا للاستثمار الزراعى من الفاو، 3,35 مليار من الإيفاد للزراعة والغذاء في إطار مبادرة "نوفى" لوزارة التعاون الدولى، وصندوق التعاون الإيطالي، ومرحلة جديدة من تبادل الديون، بخلاف منح وضمانات الاستثمار واليات التمويل الميسر من الاتحاد الأوروبى وبنك الاستثمار الأوروبى.