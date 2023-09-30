إصابة 6 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوى بالبحيرة

البحيرة- ناصر جودة

أصيب 6 أشخاص بكسور وجروح مختلفة اليوم السبت إثر وقوع حادث تصادم 3 سيارت بمركز وادى النطرون بالبحيرة.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة، وبالفحص تبين إصابة 6 أشخاص بكسور وجروح مختلفة إثر وقوع حادث تصادم سيارتى نقل ونصف نقل وسرفيس بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي دائرة وادى النطرون.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد لاسعافهم وتلقى الرعاية الطبية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة.