إصابة 5 أشخاص بينهم 4 من أسرة واحدة فى انهيار شرفة عقار بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شهدت منطقة القبارى غرب محافظة الاسكندرية، إصابة 5 أشخاص بينهم شخص تصادف مروره، إثر انهيار شرفة عقار مكون من 3 طوابق، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من إخطارًا من قسم شرطة مينا البصل يفيد بانهيار شرفة عقار بشارع محمد حجازى بمنطقة القبارى.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط القسم ورجال الحماية المدنية، رفقة سيارات إسعاف إلى موقع الحادث وتبين صحة الواقعة وتبين انهيار أجزاء من عقار وإصابة 5 أشخاص بينهم 3 فتيات أشقاء تصادف وقوفهم فى البلكونة رفقة زوجة شقيقهم وسقطوا على رأس العريس الذى كان يقف أسفل البلكونة.

وتم نقل المصابين الخمسة إلى المستشفى، فيما يتم علاج العريس المصاب بحالة حرجة بغرفة العناية المركزة لتلقى العلاج، نتيجة إصابته بنزيف فى المخ وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حول الواقعة، والعرض على لجنة العقارات الآيلة للسقوط بحى غرب الإسكندرية.